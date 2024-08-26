Горно-Алтайск, 26 августа, 2024, 21:29 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске в 2025 году начнут проектирование нового перинатального центра и объединённого приемного покоя в Республиканской больнице, сообщил 26 августа врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

Telegram/АНДРЕЙ ТУРЧАК Z

В своём Telegram-канале Турчак рассказал о визите в регион министра здравоохранения Михаила Мурашко. Врио губернатора и глава Минздрава посетили несколько медицинских учреждений, в том числе реабилитационное отделение в Майминской районной больнице, стационар и взрослую поликлинику Республиканской больницы, женскую консультацию и перинатальный центр, который, по словам Турчака, «соответствует максимум уровню районного роддома».

Ведущие специалисты федеральных клиник проводят анализ работы больниц региона, отметил врио губернатора.

«Первые выводы, к сожалению, неутешительны — организация работы нашего здравоохранения сильно хромает. И это притом что федеральные деньги и средства ОМС в больницы поступают. Но практически ни по одному показателю они не выполняют необходимые объёмы оказания медпомощи жителям. Во многом это связано с нехваткой медиков, особенно в городе (Горно-Алтайске. — Прим. ред.). Но не только», — написал Турчак.

Один из источников проблемы — неэффективная организация рабочих процессов, их будут перенастраивать, отметил врио главы региона. В республике с 2025 года введут доплаты врачам и медперсоналу и устранят разницу в зарплатах сельских и городских специалистов, сообщил он.

«Ещё одно решение, поддержанное в Минздраве — мы пригласим на работу в наши больницы врачей-ординаторов из медицинских вузов других регионов. Поручил республиканскому минздраву составить перечень специалистов, по которым наши больницы испытывают наиболее острую нехватку», — рассказал также Турчак.

Как передавало ИА Регнум, в июле Республику Алтай посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с Турчаком он ознакомился с проектом реконструкции аэропортового комплекса и туристической инфраструктуры. Также премьер и врио губернатора обсудили строительство и ремонт социально значимых объектов, модернизацию дорожной сети, реализацию программы социально-экономического развития региона и подготовку к новому учебному году.