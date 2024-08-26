Курск, 26 августа, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Энергоблок № 4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации, сообщила 26 августа пресс-служба станции.

Telegram/Курская АЭС

Речь идёт о ежегодной процедуре, которую проводят на энергоблоках всех российских АЭС для поддержания стабильного рабочего состояния оборудования, сказано в сообщении в Telegram-канале станции.

«В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы. Энергоблок № 4 в планово-предупредительном ремонте с 25 августа т. г.», — отметила пресс-служба.

Радиационный фон на станции и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышая естественных фоновых значений, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что посетит Курскую АЭС 27 августа. Он отметил, что внимательно следит за развитием ситуации вокруг станции, и в частности за «повышением военной активности» в районе АЭС. Принципы ядерной безопасности во время вооружённых конфликтов, а также нормы, разработанные ранее для Запорожской АЭС, могут быть также применимы и к Курской атомной электростанции, добавил Гросси.

21 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва находится в контакте с МАГАТЭ в связи с провокациями Киева в отношении Запорожской и Курской АЭС. Действия киевского режима создают угрозу ядерной безопасности в Европе, подчеркнула она. Дипломат также выразила надежду, что МАГАТЭ всерьёз отнесётся к ситуации и предпримет «конкретные действия».

22 августа президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС. Россия уведомила об этом МАГАТЭ, агентство обещало прислать специалистов, чтобы оценить ситуацию, сказал президент. Он выразил надежду, что организация выполнит свою работу.

Минобороны 18 августа заявило, что «с надлежащей серьёзностью» относится к поступающей по разным каналам информации о подготовке Киева к нанесению удара по Курской АЭС. Если ВСУ начнут реализовывать планы, направленные на создание техногенной катастрофы с радиоактивным заражением территорий, Россия немедленно примет жёсткие ответные военно-технические меры, отмечалось в заявлении.