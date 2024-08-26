Ставрополь, 26 августа, 2024, 20:33 — ИА Регнум. На подъезде к Ставрополю произошло массовое ДТП с 32 автомобилями. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

УГИБДД по СК

«32 авто за 20 минут влетели в отбойник на подъезде к Ставрополю», — указано в сообщении.

По данным канала, водитель фуры не справился с управлением и машина врезалась в отбойник. Из её бака вытекло топливо, проезжая часть стала скользкой, несколько машин потеряли управление и столкнулись.

Как отмечается в публикации, в ходе инцидента пострадало как минимум пять человек. На трассе Ставрополь — Невинномысск образовалась трёхкилометровая пробка.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа в Новосибирской области в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли два человека. Водитель при неустановленных обстоятельствах допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Sitrak под управлением мужчины 1971 года рождения. После столкновения Toyota съехала в левый кювет по ходу движения. В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли от полученных травм.

Ранее на востоке Москвы электробус врезался в столб и перевернулся. Авария произошла на Лухмановской улице. Пассажиров в электробусе не было, пострадал только водитель.