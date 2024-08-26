Брюссель, 26 августа, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Министры иностранных дел и обороны Евросоюза обсудят новые поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву на неформальной встрече, которая пройдёт в Брюсселе 29–30 августа. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, связав данную инициативу с «воздушными ударами» России.

Thijs ter Haar Флаги ЕС

«Средства ПВО нужны Украине незамедлительно. Я буду обсуждать это с (главой МИД Украины. — Прим. ред.) Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на неформальной встрече в четверг», — написал он в соцсети X.

Кроме того, политик вновь призвал страны Евросоюза разрешить Киеву использовать западное оружие для ударов по российской территории.

26 августа ВС России нанесли удары по газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Кроме того, российские войска нанесли удары по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Также поражались военные объекты. Удар был нанесён по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины, отметило Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа США выделили Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $125 млн. По словам представителя Белого дома, это уже 63-й пакет военной помощи, который Вашингтон передал Киеву с августа 2021 года.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.