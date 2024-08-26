Париж, 26 августа, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Пьер де Голль, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля, назвал плевком в память героев Второй мировой войны отказ французских властей приглашать Россию на 80-летие освобождение Парижа.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Я лично был очень ущемлён и возмущён тем, что Россию не пригласили на церемонию [посвящённую] Нормандской операции. Это буквально плевок по отношению ко всем гражданским, военным, которые погибли в борьбе за освобождение страны», — приводит слова де Голля ТАСС.

Он добавил, что Россия заплатила самую тяжёлую и большую цену в борьбе с нацизмом, подчеркнув, что без партизанского духа сопротивления и храбрости Красной армии Европа могла бы не освободиться от нацистского нашествия.

«Сегодня мы ведем борьбу за правду, за информационную и историческую правду. Я очень упорно сражаюсь против этой стратегии, которая заключается в том, чтобы отрицать культуру и идентичность наций», — подчеркнул Пьер де Голль.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что мероприятия, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии, при отсутствии России являются историческим позором Франции. Дипломат напомнила, что на это мероприятие Россию не позвали — сначала долго придумывали способы, как это преподнести, а потом просто решили не приглашать.

12 июня американский журналист Сеймур Херш написал, что приглашение России на мероприятия, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии, отменили по настоянию администрации президента США Джо Байдена.

Агентство Reuters 30 мая сообщило, что Россию не пригласят на празднование в Нормандии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участие российской делегации на торжествах не планировали. Он напомнил, что в 2025 году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и российские власти сконцентрируются на этом.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, в свою очередь, напомнил, что союзники в Нормандии не смогли бы высадиться без побед, одержанных советскими солдатами. Он подчеркнул, что Красная армия разбила две трети дивизий нацистской Германии.