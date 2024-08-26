Хельсинки, 26 августа, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Погранслужба Финляндии задержала троих французских туристов после того, как они пересекли границу с Россией на несколько минут. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте погранслужбы.

Global Look Press/IMAGO/Markku Ulander

По данным финского ведомства, нескольких иностранцев заметил местных житель, проживающий возле границы. По прибытии на место пограничники задержали троих граждан Франции.

«Выяснилось, что эти люди являются гражданами Франции. Они сообщили, что были в Париккале, чтобы понаблюдать за природой и птицами. Поняв, что они находятся близко к финско-российской границе, они решили присмотреться к ней. Приблизившись к границе, любопытство взяло верх над рассудком, и мужчины решили отправиться на прогулку на российскую сторону», — сказано в пресс-релизе.

Однако побыв на территории России несколько минут, туристы решили вернуться обратно в Финляндию, где их задержали. Вместе с этим отмечается, что задержанные признали виду. Прокурор запросил для нарушителей наказание в виде штрафа.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что власти республики могут вернуться к обсуждению вопроса об открытии пропускных пунктов на границе с Россией осенью 2024 года.

Власти Финляндии закрыли все пропускные пункты на границе с Россией в декабре 2023 года. Такое решение объяснили стремлением не позволить беженцам из стран Африки и Ближнего Востока въезжать в страну через РФ.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в мае допустил открытие границы с Россией, если парламент республики примет закон о выдворении мигрантов, которые приезжают, чтобы попросить убежища.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс (НАТО) развернёт бронетанковую бригаду численностью от четырех до пяти тысяч военных в финском городе Миккели вблизи границы с Россией.