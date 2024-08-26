Москва, 26 августа, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Сделанная главой киевского режима Владимиром Зеленским предварительная оценка результатов массированного ракетно-авиационного удара (МРАУ) ВС России свидетельствует, что ВС РФ тщательно отработали замысел МРАУ, поставили конкретные задачи, составили реалистичный план-график и достигли желаемого результата, отметил в своём материале для «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Министерство обороны РФ

Зеленский ранее заявил, что ВС РФ для нанесения удара утром 26 августа использовали не менее 100 ракет и 100 дронов, и признал, что энергообъекты в целом ряде контролируемых Киевом регионов получили повреждения.

Вполне возможно, что и ракет, и беспилотников применялось гораздо больше, при этом средства ПВО Украины не проявили эффективности и не смогли отразить удар, хотя, очевидно, готовились к нему, учитывая, что 24 августа киевский режим праздновал «день независимости Украины», отметил эксперт.

Зеленский и командование ВСУ нечасто признают эффективность ударов ВС РФ и нанесённый киевскому режиму ущерб, а потому эффективность МРАУ, вероятно, ещё выше, чем сообщают руководители Украины, подчеркнул Ходаренок.

24 августа Зеленский заявлял, что Киев готов атаковать любую часть России, и уже через сутки получил ответ от ВС РФ, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 августа украинские СМИ сообщали о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Харьковский, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях. Ряд городов остался без света и водоснабжения, экстренные отключения были введены на всей территории Украины.

Минобороны РФ проинформировало, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены.

Объектами удара ВС РФ утром 26 августа стали электроподстанции в девяти регионах Украины, проинформировало ведомство позднее. В результате удара отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения, отмечалось в заявлении. Также Минобороны сообщило, что в ходе удара поражались газокомпрессорные станции, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины, и места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами.

Целью удара было снижение боевого потенциала ВСУ, материального и человеческого резерва, а также морально-психологическое воздействие на противника, отмечал в беседе с ИА Регнум эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. Кроме того, важно вывести из строя критическую инфраструктуру противника, включая производства, пункты логистики, объекты топливно-энергетического комплекса, подчеркнул собеседник агентства.