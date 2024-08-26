Москва, 26 августа, 2024, 19:10 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2024 года московские производители компьютеров, оптики и электроники увеличили объёмы производства почти на 102% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Станислав Красильников/ТАСС

«По итогам первого полугодия 2024 года московские производители компьютеров, оптики и электроники увеличили объём выпуска продукции в два раза, а объём отгруженных товаров вырос более чем в 1,3 раза», — рассказал он.

Ликсутов пояснил, что компании из столицы успешно ведут разработки, регистрируют патенты, а также внедряют инновационные технологии. По его словам, в настоящий момент в сфере R&D задействованы 300 тысяч москвичей. В то время как аналогичный общероссийский показатель составил 35%.

Заместитель мэра Москвы проинформировал, что за первое полугодие в столице в 1,7 раза был увеличен выпуск диодов и транзисторов. Более чем в 2,1 раза удалось нарастить производство полупроводниковых приборов и их частей, а также более чем в 3,7 раза — сетевых, звуковых и видеоплат. За этот период заводы столицы почти в 4,7 раза увеличили объёмы выпуска компьютеров, а также их составляющих. Ещё в 1,5 раза — электронно-вычислительных и цифровых машин и в 106,5 раза — блоков и частей к ЭВМ. Положительную динамику отметили и в выпуске коммуникационной аппаратуры. Её изготовили почти в шесть раз больше. На 22% увеличился рост производства устройств охранной и пожарной сигнализации.

Ликсутов отметил, что город активно создаёт благоприятные условия для промышленников, а за последние пять лет в нём наблюдается двукратный рост инвестиций в основной капитал.

Как сообщало ИА Регнум, московская компания, специализирующаяся на производстве промышленного оборудования, за январь–август 2023 года произвела более 40 принтеров и устройств цифровой резки и фрезерования, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2022-го.