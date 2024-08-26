Москва, 26 августа, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Набор в группы подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников начался в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Столичных школьников ждёт комплексный подход в подготовке к интеллектуальным состязаниям под руководством ведущих преподавателей города», — отметила она.

Ракова рассказала, что в 2023 году занятия столичных сборных посетили 40 тысяч человек. С школьниками проводят занятия опытные тренеры из Центра педагогического мастерства, а также профессора МГУ имени Ломоносова, Высшей школы экономики, Московского физико-технического института, ведущие учёные Российской академии наук и многие другие.

Она уточнила, что занятия в сборных пройдут по всем 24 предметам, которые представлены в рамках Всероссийской олимпиады. Присоединиться к занятиям можно будет в сентябре. Для этого нужно пройти специальный обор, подтвердив свой уровень знаний.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что сборная Москвы в рамках Всероссийской олимпиады завоевала 819 дипломов.

Ранее Собянин отметил, что за последние десять лет в Москве значительно выросло число учащихся и улучшились образовательные результаты. Он добавил, что школьники столицы являются абсолютными победителями Всероссийской олимпиады школьников, а доля выпускников, которая набрала высокие баллы по итогам сдачи ЕГЭ, увеличилась почти втрое.