Москва, 26 августа, 2024, 18:16 — ИА Регнум. В Москве получатели повышенных грантов межотраслевых инновационных кластеров начали испытания своих разработок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

Он отметил, что гранты «выделяются участникам межотраслевых кластеров, которые реализуют совместные проекты в области строительства, экологии, биофармацевтики, медицины и других сферах».

По его словам, обладателями первых грантов на проведение пилотных тестирований стали две компании. Одна из них разработала веб-платформу для онлайн-стажировки, а также для карьерного старта ИТ-специалистов, а вторая занималась разработкой и производством интеллектуальных накопителей электроэнергии.

Собянин добавил, что за 3,5 года работы программы разработчики из столицы получили 253 гранта на сумму около 441 миллиона рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Собянин рассказал, что в Москве стартовала заявочная кампания на получение грантов для научных команд медицинских организаций столицы. По его словам, за два года по этой программе 142 проекта уже получили поддержку.

Ранее мэр столицы выделил грант в размере двух миллиардов на развитие венчурных инвестиций в Москве.