Москва, 26 августа, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Киевский режим, направивший украинские войска в Курскую область, тем самым нарушил требования Вашингтона, пишет The Financial Times.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«Своей операцией Украина не только пересекла границы России, но также и установленные Вашингтоном красные линии», — отмечает автор статьи.

По словам журналиста, в связи с конфликтом на Украине администрация президента США Джо Байдена больше всего опасается ядерной войны с Россией и стремится её избежать. Однако Киев своими действиями только приближает такой сценарий.

Как сообщало ИА Регнум, директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что Запад поддерживает атаку ВСУ на Курскую область. Он уточнил, что киевский режим при поддержке западных стран совершил террористическую атаку, нацеленную против мирного населения и гражданских объектов.

По информации источников New York Times, после вторжения украинских формирований в Курскую область США и Великобритания передали киевскому режиму спутниковые снимки, позволяющие отслеживать передвижение российских подкреплений.

Подразделения ВСУ атаковали приграничные районы Курской области 6 августа. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Российские военные остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли более 6,2 тыс. бойцов.