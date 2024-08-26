Москва, 26 августа, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Законопроект о ежегодных выплатах для школьников и студентов к 1 сентября — это хорошая инициатива, которую стоит поддержать. Такое мнение 25 августа корреспонденту ИА Регнум высказал член комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В законопроекте предлагается установить ежегодную выплату в размере 25 550 рублей для семей, в которых есть дети от 6 до 18 лет, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Для детей-инвалидов выплата будет предусмотрена до достижения ими 23-летнего возраста.

Марченко отметил, что в России уже был опыт подобных выплат. В 2021 году по инициативе президента Владимира Путина всем родителям школьников от 6 до 18 лет была предоставлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Это было очень хорошее решение, которое помогло подготовить детей к новому учебному году, подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что в начале августа текущего года президент России подписал закон о выплате до 10 тысяч рублей неистраченных остатков маткапитала. Эти средства родители могут направить на подготовку детей к школе, уточнил Марченко.

Он выразил поддержку всем инициативам, направленным на поддержку семей. Депутат считает, что новая инициатива также заслуживает внимания и поддержки.

«Эта инициатива идёт в линии государства по поддержке семей. И семьи чувствуют эту поддержку. Одобрит ли её Госдума или нет, будет зависеть от позиции правительства. Если правительство даст отрицательный отзыв, ссылаясь на отсутствие финансирования в бюджете, то инициатива не будет одобрена. Но я поддержу эту идею и буду голосовать за неё на комитете», — подчеркнул депутат.

Как передавало ИА Регнум, глава Росстандарта Антон Шалаев 22 августа сообщил, что в России уже в сентябре могут утвердить новый стандарт на школьную форму. Отмечается, что повседневная и торжественная школьная форма для детей, обучающихся по программе начальной, средней и общей школы, в соответствии с требованиями ГОСТа должна быть выдержана в деловом стиле и носить светский характер. Любая символика, за исключением школьной атрибутики, недопустима.

Президент России 8 августа подписал закон, позволяющий получить выплату до 10 тысяч рублей из остатка неистраченного материнского капитала. Граждане, получившие сертификат и распорядившиеся материнским капиталом не в полном объёме, имеют право получить остаток средств, если он не превышает 10 тысяч рублей. При этом о праве на получение остатка средств соцфонд сообщает родителям самостоятельно. Денежные средства поступят в виде единовременной выплаты.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что деньги будут выплачиваться автоматически всем, у кого эта сумма есть.

Российский лидер в июле подписал закон о выплате одновременно двух пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп, родители которых погибли в ходе специальной военной операции. Ранее им по выбору назначали только одну — по инвалидности или по потере кормильца.

Теперь детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп, чьи родители погибли в ходе прохождения службы или умерли из-за травмы после увольнения со службы, могут назначить две пенсии. При этом минимальный размер выплат по потере кормильца не может быть ниже 100% размера социальной пенсии по инвалидности.

Такие же меры предусмотрены для детей-инвалидов, чьи родители пребывали в добровольческих формированиях и погибли в ходе исполнения задач или после окончания действия контракта из-за заболеваний и увечий. Применять их будут только в случаях смерти военнослужащих и добровольцев, не связанных с совершением ими противоправных действий.