Париж, 26 августа, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Предприниматель и долларовый миллиардер Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер− и финансовых преступлений в Telegram. Об этом сообщает международное издание Reuters со ссылкой на полицию Франции.

VK/Павел Дуров

По словам представителя полиции Франции, в настоящий момент основатель мессенджера находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством. Он до сих пор находится под арестом.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. По данным СМИ, ожидается, что предпринимателю предъявят ряд обвинений, связанных с работой Telegram и с тем, что он отказывался сотрудничать с французскими властями. В том числе обвинения касаются дел о терроризме и незаконном обороте наркотиков.

25 августа агентство AFP сообщило, что парижский суд продлил срок содержания Дурова под стражей до 96 часов. За оставшееся время ему должны предъявить обвинение или выпустить на свободу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к Дурову. Она также указала, что Россия будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они будут проявлять бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова.

26 августа депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что Дурова задержали во Франции из-за борьбы с оппозицией.