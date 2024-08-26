Киев, 26 августа, 2024, 17:54 — ИА Регнум. В 15 областях Украины повреждены объекты инфраструктуры, заявил 26 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Вместе с этим Шмыгаль не уточняет, в каких именно областях были зафиксированы повреждения.

По словам украинского премьера, для стабилизации энергосистемы страны «Укрэнерго» проводит экстренные отключения электричества.

Как передавало ИА Регнум, российские военные 26 августа нанесли масштабный удар по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса. В Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях были поражены электроподстанции, а в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях — газокомпрессорные станции. Также ударам подверглись аэродромы под Киевом и Днепропетровском, где хранилось переданное Западом вооружение.

После ударов на Украине возникли перебои с электроснабжением, а перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения по железной дороге оказались сорваны, заявили в Минобороны РФ.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в беседе с ИА Регнум заявил, что массированный ракетный удар России по объектам энергетической инфраструктуры Украины 26 августа был одним из самых мощных. Он добавил, что цель этой атаки, как и всех предыдущих подобных атак, — снижение боевого потенциала ВСУ, материального и человеческого резерва, а также морально-психологическое воздействие на противника.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что энергетические объекты Украины в результате нанесённого утром 26 августа удара получили множество повреждений. В своём Telegram-канале он назвал удар комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта.

Вместе с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в ходе спецоперации удары ВС РФ наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанными с ними объектам.