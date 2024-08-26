Москва, 26 августа, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен военного ВСУ Виталия Панченко, избивавшего мирных жителей Курской области, видео допроса опубликовал телеканал RT.

РИА Новости/Павел Лисицын

Ранее в Сети появилось видео, на котором Панченко бьёт мирных жителей Курской области, которых украинские боевики погрузили на грузовики.

Военнопленный рассказал, что погрузил жителей Курской области в грузовик, вывез на территорию Украины и передал украинской военной полиции на блок-посту рядом с Сумами. На вопрос, зачем надо было похищать гражданских, он не ответил. На вопрос, бил ли он пленных, Панченко ответил утвердительно.

«Зачем ударил, объяснить не могу… Он медленно в кузов залезал, не получалось что-то… Ну я на эмоциях и двинул… Мне стыдно очень», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ с 6 августа 2024 года атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах, сорвав планы киевского режима. По данным на 26 августа, украинские войска на этом направлении потеряли свыше 6,2 тыс. военных.

18 августа пленные военнослужащие ВСУ во время допроса заявили, что их якобы обманным путем привезли в Курскую область, где они и попали в плен.

Ранее захваченные в плен в Курской области украинские штурмовики заявили, что пробыли на территории региона не больше суток, после чего попали в плен к российским военным. Они рассказали, что российские военные обращаются с ними хорошо, обеспечивают водой, а также оказывают необходимую медицинскую помощь.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 21 августа сообщил, что украинские боевики расстреливали мирных жителей Курской области, о чём свидетельствует множество полученных фотографий.

Алаудинов отметил, что украинских бойцов, когда они попадают в плен, выдают данные в мобильных телефонах. По его словам, там бывает столько информации, что иногда вызывает удивление, как можно такие вещи фиксировать.