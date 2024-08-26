Москва, 26 августа, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова в перечень террористов и экстремистов. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.

Михаил Синицын/ТАСС

«Серебряков Евгений Николаевич, 28.05.1995 г. р., с. Солодча Ольховского района Волгоградской области», — указано в базе данных службы.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля в одном из жилых дворов Москвы взорвался легковой автомобиль. Водителю оторвало ступни, а сидевшая рядом с ним женщина получила рваные раны лица. Взрывом выбило стёкла в доме, ещё пять автомобилей были повреждены.

Подозреваемого — 29-летнего Евгения Серебрякова — задержали в Турции, куда он прибыл на самолёте. В операции по задержанию участвовали турецкая разведка, Европол, управление по борьбе с терроризмом и департамент региональной полиции. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву.

В ходе допроса он признался, что действовал по указанию СБУ, а после теракта собирался бежать на Украину и получить украинское гражданство. Серебрякову предъявили обвинения в покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой сообщил, что Серебряков был отчислен за неуспеваемость. По мнению Анисимова, делать выводы о ВШЭ на основе того, что преступник оказался его выпускником, не справедливо.

Кроме того, по словам родителей Серебрякова, их сын интересовался украинским происхождением и в соцсетях писал своё имя на украинский манер.