Киев, 26 августа, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Киевская ГЭС повреждена в результате прилётов, пишет Forbes со ссылкой на неназванный источник в одной из энергокомпаний.

РИА Новости/А. Горячев

СМИ утверждает, что повреждения ГЭС связаны с утренним массированным ударов ВС России по украинским объектам.

«Есть попадания и повреждения… В то же время угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции нет», — утверждается в материале.

Ряд украинских СМИ называет повреждения серьёзными. Однако на опубликованных в соцсетях кадрах критических разрушений не видно.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ проинформировало, что ВС России 26 августа нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены.

Об ударе по ГЭС российское министерство не сообщало.

Объектами удара ВС РФ утром 26 августа стали электроподстанции в девяти регионах Украины, проинформировало ведомство позднее. В результате удара отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения, отмечалось в заявлении. Также Минобороны сообщило, что в ходе удара поражались газокомпрессорные станции, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины, и места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в ходе спецоперации российские войска наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам.