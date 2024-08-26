Париж, 26 августа, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Несколько государственных сайтов Франции подверглись кибератакам со стороны хакеров после задержания основателя Telegram Павла Дурова, пишет Le Parisien.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

В материале издания уточняется, что хакерским атакам подверглись сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза «Крестьянская конфедерация» и газеты Voix du Nord. Также злоумышленники собирались взломать один из государственных порталов Франции.

Уточняется, что данные кибератаки направлены на нарушение работоспособности серверов. Хакеры искусственно создают рост запросов к государственному онлайн-ресурсу, чтобы увеличить на него нагрузку и вывести из строя.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа и поместили под стражу. Основатель Telegram 25 августа должен предстать перед французским судом. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности мессенджера и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Обвинения касаются в том числе дел о терроризме и незаконном обороте наркотиков. 25 августа агентство AFP сообщило, что парижский суд продлил срок содержания Дурова под стражей до 96 часов. За оставшееся время ему должны предъявить обвинение или выпустить на свободу.

Посольство России в Париже сразу же приступило к работе по прояснению ситуации вокруг задержания Дурова. В пресс-службе МИД России заявили, что представители задержанного не обращались к российским дипломатам. Дипведомство потребовало от властей Франции обеспечить соблюдение прав задержанного.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к Дурову. Она также указала, что Россия будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они будут проявлять бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова.