Таллин, 26 августа, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Эстонская православная церковь должна разорвать канонические связи с Московском патриархатом. С подобным призывом выступил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

ИА Регнум

По мнению министра, ЭПЦ должна пойти на серьёзные шаги по разрыву связей с Русской православной церковью Московской патриархата.

Несмотря на то, что ЭПЦ убрала из текста устава все упоминания о Москве, Ляэнеметс посетовал на «продолжающееся влияние» Московского патриархата.

«К сожалению, в этом отношении всё ещё существуют сферы, вызывающие обеспокоенность, даже это решение собора не может вступить в силу до тех пор, пока его не утвердит патриарх Кирилл. Уже один этот факт показывает продолжающееся влияние Московского патриарха», — отметил министр.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Ляэнеметс пригрозил закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения РПЦ.

Ранее он заявил, что намерен предложить парламенту признать Московский патриархат «террористической» организацией. По его словам, следствием этого будет возможность через суд прекратить деятельность действующей в Эстонии церковной организации, что означает разрыв связей с Москвой.

Комментируя предложения эстонского министра, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на логические проблемы в его заявлении, добавив, что в таком случае папа Римский «будет общаться с террористами».

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что предложение Ляэнеметса является театром абсурда, которое возвращает Эстонию в тёмные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм. Он добавил, что борьба с русской церковью и культурой стала для эстонских властей подобием ментального наркотика, который используют для отвлечения граждан республики от внутренних проблем.

Курс на демонизацию России приводит западных политиков в тупик, заявил корреспонденту ИА Регнум политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, комментируя заявление Ляэнеметса о желании признать Московский патриархат «террористической организацией».