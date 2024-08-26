Санкт-Петербург, 26 августа, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Команда LADA Sport ROSNEFT успешно выступила на пятом этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) на трассе «Игора драйв» в Санкт-Петербурге. В двух гонках пилоты заняли три призовых места и выиграли командный кубок.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» LADA Sport ROSNEFT выиграла командный кубок на гонках в Санкт-Петербурге

В первой гонке класса «Супер-продакшн» Леонид Панфилов и Кирилл Ладыгин заняли первое и второе места, а LADA Sport ROSNEFT стала лучшей командой в гонке. Во второй гонке Панфилов завоевал третье место. По итогам двух соревновательных дней он был признан лучшим пилотом в личном зачете.

В командном зачете по итогам пяти этапов команда LADA Sport ROSNEFT сохранила уверенный отрыв и по-прежнему занимает первую строчку турнирной таблицы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» LADA Sport ROSNEFT выиграла командный кубок на гонках в Санкт-Петербурге

Следующий этап Российской серии кольцевых гонок состоится 14–15 сентября на трассе Moscow Raceway.

«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT. Во время сотрудничества с компанией команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны всем автомобилистам на АЗС «Роснефть».