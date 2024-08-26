Киев, 26 августа, 2024, 16:16 — ИА Регнум. В соцсетях днём 26 августа появились видеозаписи разрушений, предположительно, на дамбе Киевского водохранилища.

Кадр из видео

На записях, в частности, видны значительные разрушения полотна дамбы. На объекте продолжается пожар, следует из видео.

Местные власти сообщили, что проезд через дамбу Киевской (Вышгородской) ГЭС в Киевской области перекрыт «минимум до обеда», передала «Страна. ua».

Как передавало ИА Регнум, утром 26 августа украинские СМИ сообщали о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Харьковский, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях. Ряд городов остался без света и водоснабжения, экстренные отключения были введены на всей территории Украины.

Минобороны РФ проинформировало, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены.

Объектами удара ВС РФ утром 26 августа стали электроподстанции в девяти регионах Украины, проинформировало ведомство позднее. В результате удара отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения, отмечалось в заявлении. Также Минобороны сообщило, что в ходе удара поражались газокомпрессорные станции, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины, и места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами.

Энергетические объекты Украины в результате нанесённого удара получили множество повреждений, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он назвал удар комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что повреждения получили объекты энергетики в 15 регионах.

Власти Киевской области заявили, что в регионе были поражены два объекта энергетики. Украинские СМИ сообщили, что серьёзные повреждения получила, в частности, Киевская ГЭС. Отмечалось, что поражены наземная часть и машинный зал станции.