Москва, 26 августа, 2024, 15:59 — ИА Регнум. VK и Центр научной коммуникации Университета ИТМО провели исследование среди российских специалистов по машинному обучению и разработчиков в сфере искусственного интеллекта. Результаты исследования, которые есть в распоряжении ИА Регнум, показали, что специалисты данного профиля считают самым важным в своей работе и какие компании считают лидерами на рынке ИИ.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

В опросе и глубинных интервью приняли участие 300 респондентов — от младших специалистов до руководителей и директоров направлений по машинному обучению.

В ходе опроса респонденты назвали критерии лидерства компании в сфере искусственного интеллекта. Большинство (86%) заявили, что лидер должен иметь собственные передовые технологии и разработки в этой области. Для 42% опрошенных этот пункт оказался гораздо важнее, чем наличие у компании собственной большой языковой модели.

В то же время при выборе работы ML-специалисты предпочитают ориентироваться на компании, в которых ставятся небанальные и интересные задачи: этот критерий назвали важным 70% опрошенных. Причём он для 48% оказался важнее высокой зарплаты, а для 23% опрошенных — важнее лидерства компании в ML-сфере.

«70% специалистов считают, что в профессии их привлекает оригинальный характер решаемых задач. Работая с машинным обучением, необходимо много анализировать, постоянно искать решения, пробовать новые методы. Сложность и высокая доля неопределённости, по их мнению, является типичной чертой профессии. В то же время желание работать с нестандартными задачами и исследованиями приводит многих (55%) к неприятию рутинных повторяющихся задач, даже если они непосредственно связаны с машинным обучением — как, например, написание кода», — говорится в материалах исследования.

Для ML-специалистов также важна самореализация: 70% считают высшей точкой карьеры создание технологий, которые изменят отрасль, и 55% опрошенных говорят о желании создать всемирно известный продукт или сервис. При этом внешние критерии успеха, такие как статус топ-менеджера (37%), владельца собственного бизнеса (32%) или лауреата научной премии (31%), мотивируют их значительно меньше.

«Как показал совместный с ИТМО опрос, ML-разработчики разделяют сиюминутную популярность продуктов и технологии, которые действительно меняют мир. Для них важно создавать решения, которые остаются актуальными и полезными, даже когда ажиотаж утихает. Именно такие технологии, как машинный перевод, распознавание речи и интеллектуальные системы рекомендаций, тихо, но уверенно изменяют наше ежедневное взаимодействие с информацией и друг с другом, становясь неотъемлемой частью нашей повседневной жизни», — отметила директор по персоналу VK AI Екатерина Иванова.

Для специалистов в сфере ML исследовательская составляющая профессии — это настоящий драйв, подчеркнул в свою очередь научный консультант проекта, ведущий эксперт Центра научной коммуникации ИТМО Константин Фурсов. По его словам, решение сложных задач, создание уникальных алгоритмов, погружение в научные исследования — это не только увлекает, но и вдохновляет.