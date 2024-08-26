В Польше сделали заявление об ударах России по Украине
Армия Польши назвала утренние удары РФ по Украине одними из самых интенсивных
Варшава, 26 августа, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Массированные удары России по Украине 26 августа были одними из самых интенсивных с начала специальной военной операции, пишет оперативное командование ВС Польши в соцсети X.
«Этим утром была одна из самых интенсивных российских воздушных атак по территории Украины», — говорится в сообщении.
Там также заявили, что в понедельник планируется брифинг по результатам реагирования ВС Польши на российские удары.
Как передавало ИА Регнум, 26 августа Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены.
Кроме того, отметили в российском оборонном ведомстве, ВС РФ ударили по местам хранения средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что энергетические объекты Украины в результате нанесённого удара получили множество повреждений. Он назвал удар комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта.
Украинские СМИ в свою очередь сообщили, что серьёзные повреждения получила, в частности, Киевская ГЭС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что повреждения получили объекты энергетики в 15 регионах.