Москва, 26 августа, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Строительство пересадочного узла между станциями метро «Авиамоторная» Калининской и Большой кольцевой линий (БКЛ) завершается. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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По его словам, на пересадочном узле между станциями метро «Авиамоторная» полностью завершились монолитные работы. Общая протяжённость подземного коридора составила 110 метров, а завершение его строительства планируется в четвёртом квартале 2024 года.

«Сейчас ведутся работы по устройству внутренних перегородок и архитектурная отделка. В пассажирской зоне укладывают гранитный пол. В подходных коридорах и нижнем эскалаторном зале монтируют водозащитные декоративные алюминиевые панели, а в верхнем эскалаторном зале устанавливают реечный алюминиевый потолок и завершают облицовку стен мрамором», — рассказал он.

Ефимов отметил, что готовность объекта составляет 96%. В настоящий момент там продолжается монтаж оборудования и инженерных систем, а также ведётся подготовка к обкатке и грузовым испытаниям эскалаторов.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на БКЛ откроются три новые пересадки. По его словам, станции «Электрозаводская», «Текстильщики», а также «Авиамоторная» станут частью БКЛ.

Ранее мэр столицы заявил, что новые маршруты и пересадки на БКЛ позволяют пассажирам экономить в дороге до 45 минут в день.