Москва, 31 августа, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Более половины (60%) выпускников школ для продолжения обучения выбирают колледжи, растёт и популярность рабочих профессий. Согласно промежуточным итогам приёмной кампании 2024 года, число заявлений в колледжи федпроекта «Профессионалитет» уже превышает 810 тыс. при плане приема более 250 тыс. человек. А конкурс в некоторые учебные заведения системы среднего профессионального образования составляет более 30 человек на место.

Пресс-служба администрации Щёлково (Подмосковье)

Растущая популярность колледжей «Профессионалитета» связана прежде всего с тем, что он позволяет в короткие сроки получить не только востребованную специальность, но и необходимый опыт. Это помогает найти работу ещё на этапе прохождения учебной практики. И в новом учебном году для будущих профессионалов откроют двери уже 370 современных кластеров, представляющих собой объединения 1250 колледжей и 1800 компаний-работодателей. Примечательно и то, что при подготовке специалистов по федпроекту учитывают реальные потребности экономики как всей страны, так и каждого региона в отдельности.

Обучение в коллежах «Профессионалитета» ведётся по 24 приоритетным отраслям — от машиностроения и атомной отрасли до индустрии робототехники. В число особо популярных направлений 2024 года вошёл, к примеру, графический дизайн. Конкурс для абитуриентов, мечтающих связать свою жизнь с художественно-проектной деятельностью, в таких московских заведениях, как Колледж архитектуры и Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 (26 КАДР), уже составил 58 человек на место, хотя завершится приёмная кампания только 25 ноября.

«Архитектура и дизайн — динамично развивающиеся в современном мире отрасли. Именно поэтому в наши дни так актуален вопрос качественной подготовки кадров для данных направлений. Факультет архитектуры и дизайна в колледже 26 КАДР набирает рекордное количество абитуриентов, что свидетельствует о заметной популярности и востребованности профессий», — отмечают сотрудники 26 КАДР.

По их словам, студенты могут начать зарабатывать уже через десять месяцев обучения. Так, будущие дизайнеры оформляли выставку в музее им. Елизаветы Глинки.

Серьёзная конкуренция на направлении «дизайн» сложилась и в Технологическом колледже № 34, и Колледже малого бизнеса № 4 Москвы. Там на одно место претендуют по 29 и 27 человек соответственно.

Весьма востребован у абитуриентов и Новосибирский колледж печати и информационных технологий, где конкурс составляет 25 человек на одно «дизайнерское» место. До конца года это учебное учреждение войдёт в состав ещё одного кластера — «Информационные технологии», который создаётся на базе Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники.

«Среди преимуществ обучения в колледжах кластера можно отметить современные мастерские с новейшим оборудованием, образовательные программы от реальных работодателей, практическую работу и получение профессиональных навыков от высококвалифицированных педагогов и мастеров», — отметили сотрудники Новосибирского колледжа печати и информационных технологий.

Интерес абитуриентов к программированию и информационным системам традиционно высок. В приёмную кампанию — 2024 по этому направлению лидирует Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса — 35 человек на место. Кроме того, в учреждении возник серьёзный конкурс на обучение по специальности «оператор станков с программным управлением» — 20 человек на место.

А Московский колледж сферы услуг №10 стал самым востребованным образовательным учреждением по специальности «туризм и гостеприимство» — 31 человек на место. Популярность этого направления демонстрируют и регионы: 26 абитуриентов на место претендуют в Тюменском колледже производственных и социальных технологий, а в Екатеринбургском колледже транспортного строительства на одно место претендуют 20 человек.

«Наш колледж — один из лидеров в подготовке специалистов сферы услуг Москвы. В рамках участия в проекте «Профессионалитет» мы внедряем модернизированные учебные планы, увеличиваем количество практических занятий и развиваем сотрудничество с ведущими работодателями отрасли. Мы предлагаем широкий выбор образовательных программ, специальностей и направлений, что позволяет нам выпускать специалистов высокого уровня, обладающих глубокими знаниями и практическими навыками», — сказала директор Московского колледжа услуг Екатерина Писарик.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в 2022 году и стал логическим продолжением системной работы по совершенствованию системы среднего профессионального образования, которая с 2019 года ведётся по национальному проекту «Образование». Федпроект нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями экономики.

Приёмная кампания в колледжи продолжится до 25 ноября, и у ребят ещё есть возможность стать студентами «Профессионалитета». На сайте ЯПРОФ.РФ можно узнать больше о программе, колледжах и компаниях-участниках, а также ознакомиться с востребованными профессиями, которыми можно овладеть во время обучения.