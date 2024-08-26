Ишимбай, Башкирия, 26 августа, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Площадь Первооткрывателей Башкирской Нефти открылась в городе Ишимбае после реконструкции. Работы по восстановлению и благоустройству одного из любимых мест отдыха горожан проводились по соглашению между «Роснефтью» и Республикой Башкортостан.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» помогла реконструировать главную площадь Ишимбая

Ишимбай — один из индустриальных центров юга Башкортостана, первый флагман нефтедобывающей промышленности республики. Именно здесь в 1932 году началась промышленная добыча башкирской нефти. В 1969 году на главной площади Ишимбая был установлен памятник, ставший его символом, — двенадцатиметровая гранитная фигура геолога. После реконструкции на площади появился амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий, обустроены зоны отдыха со скамейками, качелями и навесами, установлена большая современная детская площадка. Теперь территория площади доступна и для людей с ограниченными возможностями.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» помогла реконструировать главную площадь Ишимбая

За последние пять лет при поддержке «Башнефти» (входит в ПАО «НК «Роснефть») в Ишимбайском районе было реализовано несколько значимых социальных проектов, в том числе реконструкция участковой больницы, ремонт школы и детской поликлиники.