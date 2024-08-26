Москва, 26 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Не менее 44 контрольных измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена (ЕГЭ) утекло в интернет в 2024 году, следует из материалов Рособрнадзора.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«В 2024 году выявлено 44 КИМ ЕГЭ в сети Интернет», — говорится в презентации, которую ведомство представило на всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.

В Рособрнадзоре добавили, что ежегодно фиксируются случаи, когда дети фотографируют контрольные измерительные материалы и выкладывают их в Сеть.

«Они просто их размещают в общих чатах, надеясь, что кто-то поможет ему решить, получить ответ и, соответственно, списать его», — прокомментировал замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский соответствующие данные.

Он также напомнил, что в 2024 году за использование шпаргалок, телефонов и другие нарушения с государственного экзамена было удалено 896 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в целом 73% из тех, кто сдавал ЕГЭ в дополнительные дни, повысили свой результат. Баллы 9% участников не изменились. Почти 55 тыс. пересдававших ранее не преодолели минимальный порог по экзамену. Для почти 26 тыс. человек пересдача стала успешной.