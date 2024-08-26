Москва, 26 августа, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Российские военные при помощи массированного удара по украинской инфраструктуре сорвали перевозки боеприпасов и вооружения противника к линии боевого соприкосновения. Об этом заявили в Минобороны России.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

По данным ведомства, Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

«Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа в Минобороны отметили, что объектами массированного удара ВС РФ стали электроподстанции в девяти регионах Украины. Кроме того, в ходе удара наносили поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской, и Харьковской областях, которые обеспечивают функционирование газотранспортной системы Украины, а также по местам хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны. Все назначенные объекты были поражены.