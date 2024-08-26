Москва, 26 августа, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и Чёрным морем, сообщили в Минобороны России.

едит: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«26 августа около 13:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области и ещё один над акваторией Чёрного моря.

Силы ПВО Вооружённых сил России 25 августа уничтожили беспилотник украинских формирований в небе над Курской областью. Киев около 12:40 попытался осуществить очередную попытку террористической атаки по территории России с использованием дрона самолётного типа.

В этот же день российские средства ПВО сбили два дрона украинских формирований над Курской областью. Киевский режим использовал для попытки террористической атаки беспилотники самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны 25 августа сбили восемь реактивных снарядов HIMARS и 41 беспилотник Вооружённых сил Украины в зоне спецоперации.