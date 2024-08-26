Вашингтон, 26 августа, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 может стать «молотом» президента России Владимира Путина при конфликте с Североатлантическим альянсом НАТО. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Марина Лысцева/ТАСС

Авторы публикации называют Ту-160 «впечатляющей машиной», которая остаётся самым крупным и тяжёлым сверхзвуковым боевым самолетом в истории. По их словам, главной задачей Ту-160 являются стратегические удары.

«В случае конфликта с США и НАТО ВКС России будут использовать Ту-160 Blackjack против особо важных целей или в качестве платформы для запуска ядерного оружия, в зависимости от уровня эскалации», — указано в публикации.

7 марта президент России назвал решение о модернизации сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 правильным. Он уточнил, что этим решением Россия поддержала ядерную триаду.

Российский лидер заявил, что модернизированный Ту-160М можно принимать в состав Вооружённых сил России. Он также согласился с тем, что это техника нового поколения.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО рассматривает возможность открыто включиться в конфликт на территории Украины. По его словам, если это произойдёт, начнётся третья мировая война. Он добавил, что западный военный блок и сейчас оказывает киевскому режиму поддержку, поставляя оружие, отправляя наёмников и бывших военнослужащих, однако Запад может пойти и на дальнейшую эскалацию.

Ранее Путин заявил, что Россия желала бы избежать прямого столкновения своих вооружённых сил с военными НАТО, однако она готова к такому сценарию, если кто-то решится его реализовать. Он отметил, что против России активно используется военный потенциал стран Североатлантического альянса.