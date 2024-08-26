Курск, 26 августа, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населённых пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев Курской области, а также сорвали ещё несколько попыток атак, сообщило 26 августа Министерство обороны.

ИА Регнум

ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 человек, были уничтожены танк, три боевые бронированные машины и один автомобиль противника, сказано в сообщении.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка», — отметило Минобороны.

26 августа ведомство также сообщило, что потери противника за сутки на курском направлении составили до 400 человек и 27 единиц бронетехники. Кроме того, были нанесены удары по объектам ВСУ в районах 16 населённых пунктов Сумской области. Общие потери противника за время боевых действий на данном направлении превысили 6200 человек.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска атаковали позиции российских военных в приграничных районах Курской области 6 августа. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области.

Президент Владимир Путин 12 августа заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.