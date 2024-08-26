Москва, 26 августа, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Родители из нескольких регионов России столкнулись с невозможностью зачислить своих детей в 10-й класс из-за провала внутренних экзаменов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

В публикации отмечается, что в результате неудачной сдачи внутренних экзаменов в профильные классы школьников не зачисляют в 10-й класс, в то время как в общеобразовательных школах не осталось мест.

«Проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, давшего школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все десятые классы», — пояснили авторы публикации.

Так, с подобной проблемой столкнулись родители Москвы, Иркутской и Челябинской областей, а также Краснодарского края.

Как передавало ИА Регнум, в октябре прошлого года глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в России, возможно, изменится модель перехода в 10-й класс в школах и поступления в учреждения среднего профессионального образования.

По его словам, изменения связаны с тем, что существующая модель не отвечает современным требованиям. Говоря об экзаменах, Музаев заявил, что в России не планируют отказываться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса. При этом он добавил, что проведение ЕГЭ по естественно-научным предметам в компьютерном формате не планируется.

Ранее заслуженный учитель России, историк, кандидат психологических наук, доцент МГПУ Александр Снегуров в беседе с ИА Регнум отмечал, что в настоящее время сложилась тенденция, что в 10-й класс обычно идут две противоположные категории учащихся: лентяи, которые получают плохие оценки и просто тянут время, и их противоположности — мотивированные ребята, которые активно готовятся к поступлению в вузы. Снегуров обратил внимание, что они заточены лишь на подготовку к ЕГЭ, что тоже неправильно.

Такие дети зачастую сосредоточены на решении тестов по выбранным предметам и не совсем заинтересованы в получении новых знаний на других уроках. Снегуров подчеркнул, что необходима обширная реформа образования в целом, чтобы учесть такие узкие интересы старшеклассников.