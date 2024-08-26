Москва, 26 августа, 2024, 13:29 — ИА Регнум. В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Петра Бобылёва за нападение на курьера, сообщил источник ИА Регнум.

Минэнерго России Пётр Бобылёв

По данным собеседника агентства, курьер ехал по двору на улице Фрунзенской на автомобиле, в это время Бобылёв вместе с девушкой шёл навстречу по дороге. Между водителем и чиновником возник словесный конфликт, в ходе которого экс-замминистра бросил в окно машины бутылку шампанского. Осколки поранили ухо курьеру, он вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники задержали Бобылёва и доставили в отделение.

Пострадавшему в больнице пришлось зашивать ухо.

Бобылёв работает в Минэнерго с 2010 года. Заместителем министра он был в период с 2021 по 2022 год. В настоящее время возглавляет Департамент развития угольной промышленности.