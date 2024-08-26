В Москве задержали экс-замминистра энергетики РФ Бобылёва
Москва, 26 августа, 2024, 13:29 — ИА Регнум. В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Петра Бобылёва за нападение на курьера, сообщил источник ИА Регнум.
По данным собеседника агентства, курьер ехал по двору на улице Фрунзенской на автомобиле, в это время Бобылёв вместе с девушкой шёл навстречу по дороге. Между водителем и чиновником возник словесный конфликт, в ходе которого экс-замминистра бросил в окно машины бутылку шампанского. Осколки поранили ухо курьеру, он вызвал полицию.
Прибывшие на место сотрудники задержали Бобылёва и доставили в отделение.
Пострадавшему в больнице пришлось зашивать ухо.
Бобылёв работает в Минэнерго с 2010 года. Заместителем министра он был в период с 2021 по 2022 год. В настоящее время возглавляет Департамент развития угольной промышленности.