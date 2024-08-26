Торецк, ДНР, 26 августа, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Два батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ), находящиеся на позициях между Нью-Йорком и Торецком в Донецкой Народной Республике (ДНР), попали в окружение российских войск. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов со ссылкой на украинские источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в окружение ВС России попали бойцы 212-го батальона и 1-го батальона 1-й бригады ВСУ. Связи с ними нет, при этом в Киеве сообщили, что указанный район до сих пор находится под контролем украинских подразделений, а угроза окружения отсутствует, добавил Татаринов.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа ВСУ оставили позиции в высотных домах на востоке Дзержинска (украинское название ― Торецк) в Донецкой Народной Республике.

20 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об освобождении российскими бойцами села Новгородского (украинское название — Нью-Йорк). Он отметил, что этот населённый пункт — один из крупнейших в торецкой агломерации.

Бойцы подразделений трёх бригад украинской армии оказались в окружении в селе Желанном на территории ДНР. Украинская сторона попыталась исправить сложившуюся ситуацию с помощью применения дронов, однако используемые российскими военными средства радиоэлектронной борьбы их подавляют.