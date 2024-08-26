Москва, 26 августа, 2024, 13:12 — ИА Регнум. В России могут появиться четыре новые льготные ипотечные программы, сообщил 26 августа председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

По его словам, новые программы могут разработать в том числе для молодых специалистов, а также работников в сферах промышленности, строительства и науки.

«Я думаю, уже в следующую сессию мы начнём обсуждение сразу нескольких новых программ», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

Депутат уточнил, что новые льготные программы, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах.

Аксаков напомнил, что действие льготной ипотеки с господдержкой завершилось 1 июля 2024 года, поэтому в России должны появиться новые дополнительные меры поддержки тех, кто хочет купить жилье.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах, предоставив доступ к ней семьям вне зависимости от возраста их детей. Единственное условие — хотя бы один из детей на момент оформления ипотеки должен быть несовершеннолетним, пояснил президент.

Министерство финансов 10 июля сообщило, что «семейную ипотеку» со ставкой 6% по поручению российского лидера продлили до 2030 года. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Первоначальный взнос по программе — 20%. При рождении ребёнка можно рефинансировать ранее выданный кредит.