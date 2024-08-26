Москва, 26 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Враждебные действия ВСУ в Курской области не могут остаться без ответа. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поясняя слова Антонова.

TASS / Xinhua/ABACA Дом в результате обстрела ВСУ

Пескова попросили прокомментировать слова посла России в США Анатолия Антонова о том, что власти РФ приняли решение об ответе на действия украинских формирований в Курской области.

«Здесь речь не идёт об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Антонов заявил, что президент России Владимир Путин принял решение об ответе на вылазку боевиков ВСУ. Он выразил уверенность в том, что киевский режим понесёт суровое наказание за атаки на приграничные территории Курской области. Он также заявил, что все вторгшиеся на территорию Курской области украинские формирования несомненно будут уничтожены, а само вторжение не приведёт к созданию Киевом на территории России «буферной зоны».

22 августа американское издание Newsweek написало, что вторжением в Курскую область киевский режим лишил себя шансов на мирные переговоры. По мнению авторов публикации, этими действиями украинская сторона усугубила ситуацию как для себя, так и для остального мира.

12 августа в ходе оперативного совещания с правительством по ситуации в Курской области президент России заявил, что киевский режим, выполняя волю западных хозяев, стремится улучшить свои позиции на возможных переговорах. Путин отметил, что Россия не будет вести переговоры с теми, кто наносит удары по гражданскому населению и создаёт угрозу для объектов ядерной энергетики.