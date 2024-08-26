Москва, 26 августа, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Кремль не располагает подробностями о гибели сотрудника Reuters в Краматорске. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 августа журналистам.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Дмитрий Песков

Он отметил, что речь не идёт о журналисте — агентство сообщило, что погиб советник по вопросам безопасности.

«Поэтому здесь пока никакой ясности нет», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские военные наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины.

Ранее Reuters сообщило о ранении двоих сотрудников агентства в Краматорске в результате «предполагаемого ракетного удара». Позже в агентстве заявили, что советник по безопасности Райан Эванс погиб якобы в результате обстрела отеля «Сапфир» на юго-западе города. Ранее Эванс служил в британских войсках.

Как сообщало ИА Регнум, российский МИД не комментировал информацию о гибели сотрудника Reuters. В ведомстве не раз подчёркивали, что российские войска наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.