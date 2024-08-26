Москва, 26 августа, 2024, 12:42 — ИА Регнум. В Москве мужчина обокрал квартиру своей невесты после того, как сделал ей предложение. Об этом ИА Регнум сообщил источник. 18 августа в полицию обратилась 45-летняя жительница Москвы по имени Ксения. Она рассказала, что, пока была в отпуске, её будущий муж собрал вещи и съехал из её квартиры, где они проживали вместе. Со своими вещами мужчина прихватил и её драгоценности.

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В начале 2024 года Ксения зарегистрировалась на сайте знакомств, там она встретила 39-летнего Александра, несколько месяцев они общались по переписке, прежде чем отправиться на свидание. Постепенно между мужчиной и женщиной завязались отношения, и Александр переехал к Ксении и её сыну. В конце июня мужчина сделал сожительнице предложение и пара начала готовиться к свадьбе. В начале августа Ксения уехала с сыном в отпуск. Александр проводил будущую жену и пасынка на вокзал, а сам вернулся в её квартиру. На протяжении отпуска Ксения и Александр общались по телефону. Через две недели мужчина перестал отвечать на телефонные и видеозвонки, но присылал сообщения.

Ксения заподозрила неладное, когда будущий супруг отказался встретить её на вокзале, сославшись на срочные дела по работе. Вернувшись домой, она обнаружила, что мужчина собрал все свои вещи и покинул квартиру. Открыв шкатулку с драгоценностями, она поняла, что будущий муж её обокрал. Дозвониться до Александра она не смогла и обратилась в полицию.

«Поступило заявление от 45-летней жительница Москвы о том, что 17 августа, вернувшись домой из отпуска, она не обнаружила семи колец, четырёх пар серёжек, золотой цепи и подвески, а также мобильного телефона. Ущерб оценивается в 228 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент по заявлению женщины проводится проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сочи мужчина на первом свидании обокрал девушку, а потом потерял похищенные деньги, делая ставки у букмекеров.