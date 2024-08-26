Москва, 26 августа, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Россия не вела никаких переговоров с Украиной, заявил 26 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Дмитрий Песков

Так он ответил на просьбу прокомментировать публикации о том, что атака ВСУ на Курскую область якобы сорвала намеченные переговоры о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Тема переговоров утратила актуальность, и не все сообщения СМИ имеют правдивый характер, отметил Песков.

«Нет, никаких переговоров не было. Тема переговоров в настоящий момент изрядно потеряла свою актуальность», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин 12 августа заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 21 августа отметил, что после нападения украинских боевиков на Курскую область никакие переговоры невозможны до полного разгрома врага. Он подчеркнул, что до этого Россия могла попасть в переговорную ловушку, однако теперь всё стало на свои места.

ВСУ начали атаку на Курскую область 6 августа. За всё время боевых действий на данном направлении украинские формирования потеряли в общей сложности более 5,8 тыс. бойцов, сообщило 25 августа Министерство обороны. Операция по уничтожению вторгшихся в российский регион украинских формирований продолжается, добавило ведомство.

26 августа Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. Все назначенные объекты были поражены.