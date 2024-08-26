Москва, 26 августа, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Российская промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг чувствуют себя в целом уверенно, заявил 26 августа президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Отечественная промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг чувствуют себя в целом уверенно, предприятия, трудовые коллективы работают стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы», — заявил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее 26 августа Путин заявил, что доходы бюджета за семь месяцев текущего года приблизились почти к 20 трлн рублей. Российский лидер добавил, что подобный показатель является индикатором того, что отечественная промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг чувствуют себя уверенно.

По мнению доцента кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасии Прикладовой, в 2024 году драйверами роста российской экономики будут ТЭК, металлургия, агропромышленный комплекс и химическая промышленность. Одним из ключевых элементов роста экономики России стало развитие оборонно-промышленного комплекса, который способствует повышению производственных показателей в смежных отраслях, отметила она.