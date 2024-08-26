Саратов, 26 августа, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали во время атаки на Саратовскую область дроны «Бобёр». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА Регнум

«Базовая дальность полётов — 800 километров, максимальная скорость — 150 км/час. Внешне такие беспилотники похожи на самолёты», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал, что силы ПВО уничтожили несколько БПЛА ВСУ в регионе. Он уточнил, что обломки дронов упали на жилые дома в Саратове и Энгельсе.

По данным пресс-службы минздрава региона, в результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадали четыре человека.

Ранее о пострадавших сообщил глава Саратовской области. Он уточнил, что женщина получила серьёзные ранения в результате попадания обломков БПЛА в жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове. Помимо этого, в городе Энгельсе получил повреждения многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет. Экстренные службы региона работают в усиленном режиме.

По данным Минобороны России, военные обезвредили в регионе девять воздушных целей.