Курск, 26 августа, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Коллеги пропавшей в Судже журналистки Инны Демьяненко не верят в её смерть. Она не выходила на связь более 20 дней. Вместе с журналисткой пропала и её старшая сестра Елена. Женщины жили в одном доме на улице Чехова в городе Судже. Об этом ИА Регнум рассказала одна из сотрудниц редакции.

Журналистка Инна Демьяненко

55-летняя заместитель главного редактора местной газеты «Суджанские вести» Инна Демьяненко пропала во время нападения ВСУ на Курскую область. Коллеги потеряли с ней связь после 5 августа.

«У Инны Викторовны кроме 57-летней сестры больше родственников никаких не было, теперь они обе не выходят на связь. Уже больше 20 дней мы не знаем, что с ними», — говорит коллега Инны.

Несмотря на то, что в сети появились видео и истории очевидцев о том, как многих местных жителей расстреливали солдаты ВСУ, коллеги Инны Демьяненко не хотят верить в то, что журналистка погибла.

«Мы очень надеемся, что они с сестрой просто заперты и не могут эвакуироваться, а связи с ними нет, потому что у них разрядились телефоны. Очень надеемся, что они живы», — говорит одна из сотрудниц редакции редакции газеты «Суджанские вести».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Судже беременная женщина закрыла собой сына от пуль ВСУ. Женщина скончалась от ранений по дороге в больницу. Помимо этого, в сети появились видео издевательств солдат ВСУ над жителями Курской области. Одним из них стал пенсионер Александр Григорьев, который пропал после 6 августа.