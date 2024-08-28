Тюмень, 28 августа, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Врачи Тюменской областной клинической больницы №1 провели сложную реконструктивную операцию женщине с редким злокачественным новообразованием — карционоидной опухолью главного бронха. Пациентка несколько лет лечила кашель народными методами: делала настои из алое, запекала лук с мёдом. А к медикам обратилась только когда приступы стали невыносимыми.

Минздрав России Тюменские врачи спасли пациентку с редким новообразованием легкого

В Минздраве России отметили, что карциноид легкого — редкое заболевание, занимающее всего 2% в структуре онкологии респираторной системы. Однако хирургическое лечение отличается большой технической сложностью.

Пациентке потребовалась изолированное отсечение бронхов. По словам заведующего отделением Тюменской ОКБ №1 Максима Кобелева, такое вмешательство редкое, но для местных хирургов не уникальное.

«Подобные вмешательства мы проводим примерно один-два раза в год», — подчеркнул врач.

Современные достижения медицины помогают продлить активную и здоровую жизнь пациентов. Вместе с тем специалисты напоминают о необходимости прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Эти процедуры позволяют быстро узнать о возможных изменениях в организме или же выявить опасное заболевание на ранней стадии. И делать это помогает национальный проект «Здравоохранение».

Всего за первое полугодие 2024 года более 50 млн человек прошли профилактические мероприятия. Это важно для своевременной диагностики и лечения онкозаболеваний.

К примеру, 52-летняя жительница Чувашии узнала, что срочно нуждается в помощи онкологов, посетив отоларинголога в медучреждении по месту жительства. После обследований выяснилось, что заложенность и частые кровотечения из носа, а также затруднённое дыхание и головные боли спровоцировал рак.

Перед хирургической бригадой стояла непростая задача удалить всю опухоль, сохранив при этом внешний вид женщины и функции носа. Избежать огромного шрама на лице пациентки удалось путём выполнения операции через ротовую полость, рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи Ильшат Мавлютов.

Врачам в итоге удалось достигнуть ожидаемых результатов: опухоль была удалена, а лицо женщины осталось прежним.

«Меня прооперировали несколько дней назад. Я благодарна всему отделению, а особенно бригаде хирургов, которые сделали мне операцию. Это большая ответственность отвечать за здоровье человека», — отметила пациентка.

Сложнейшую операцию удалось провести в Рязанской областной клинической больнице благодаря современному оборудованию, доставленному в медучреждение по нацпроекту «Здравоохранение». Так, для вмешательства потребовался аппарат, который позволяет прямо во время хирургических манипуляций переливать потерянную пациентом кровь.

Речь идёт о мужчине, поступившем в больницу в начале года со вздутием живота и рвотой. Оказалось, что его состояние ухудшает опухоль, полностью перекрывшая просвет толстой кишки. А последующее обследование в областном онкологическом диспансере выявило также внушительную патологию аорты — самой крупной артерии организма, берущей свое начало из левого желудочка сердца.

Проводить сразу две опасные операции одновременно было решено после врачебного консилиума: промедление могло стоить пациенту жизни. В этом случае высокую опасность кровопотери и прикрыл аппарат по переливанию крови.

Вмешательство завершилось успешно, и теперь пациенту предстоит реабилитация и химиотерапия.

Проконсультироваться с профильными специалистами, пройти диагностику и при необходимости получить химиотерапевтическое лечение рядом с домом можно в центрах амбулаторной онкологической помощи. Уже более 540 таких учреждений действует по всей стране для совершенствования онкологической службы и оказания помощи пациентам.

К примеру, в подмосковной Воскресенской больнице Центр амбулаторной онкопомощи позволит повысить доступность медицинских услуг не только для пациентов из самого Воскресенска, но и из соседних городов.

«В новом центре ежедневно будут получать помощь порядка 200 пациентов. Здесь жители смогут пройти полный цикл диагностики и лечения, в том числе курс химиотерапии», — отметила первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В новом центре обустроили дневной стационар, пациентам будут доступны КТ — и УЗИ-диагностика, маммография, флюорография, эндоскопические обследования, лабораторная диагностика, телемедицинские консультации. К врачу-онкологу будут записывать терапевт или узкопрофильный специалист поликлиники при подозрении на онкологическое заболевание.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в российских больницах появляется современное оборудование, врачи учатся и повышают квалификацию.

Особое внимание по нацпроекту уделяется профилактическим медицинским осмотрам. Это — ядро первого этапа диспансеризации. Медосмотр проводят ежегодно, начиная с 18 лет. А диспансеризация — это тот же профосмотр плюс дополнительные обследования. До 39 лет включительно её нужно проходить один раз в три года, а начиная с 40 — ежегодно.

Получить направление на диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр легко — достаточно записаться на портале «Госуслуги», по телефону медицинской организации или в регистратуре. Для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС.

На время диспансеризации работодатель дает освобождение от работы с сохранением заработной платы. Обследование также можно пройти в вечернее время или по субботам.