Москва, 26 августа, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина от других политиков и его предшественников отличает умение держать удар, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, он давно знаком с российским лидером в совместной работе.

«Его ничего не поражает и не удивляет. Просто я рад тому, как он умеет держать удар», — приводит слова Степашина ТАСС.

Он добавил, что Путин ни разу не позволил себе сорваться, несмотря на все обстоятельства, включая нападение ВСУ на Курскую область и антироссийскую политику Запада.

«Я встречался с (генсеком и президентом СССР Михаилом) Горбачёвым один на один, когда ещё был Советский Союз, с (первым президентом РФ Борисом) Ельциным много работал, но чтобы не сорваться — невозможно», — поделился воспоминаниями Степашин.

Как передавало ИА Регнум, в июне экс-президент США Дональд Трамп назвал Путина сильным политиком.

В то же время Трамп отметил, что все мировые лидеры, в том числе Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын, имеют разный характер, но тем не менее у него сложились с ними хорошие отношения.

18 мая бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Путин стал самым уважаемым лидером на мировой арене.