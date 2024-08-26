Москва, 26 августа, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Зарплаты в реальном выражении за период с января по май выросли более чем на 10%, заявил президент России Владимир Путин 26 августа в ходе совещания по экономическим вопросам.

ЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Он отметил, что в стране остаётся сильным потребительский спрос — за полгода оборот розничной торговли вырос на 8,8%. В основном это обусловлено увеличением заработных плат.

«В реальном выражении с учётом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1 процента за январь–май текущего года», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в стране сохраняется рекордно низкая безработица, в июне она составила 2,4%. Рост заработных плат и экономики в целом положительно отражается на бюджете. С января по июль включительно доходы федерального бюджета составили около 20 трлн рублей, что на 36% больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Путин поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Кроме того, он поручил обеспечить в 2024–2030 годах реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта (ВВП).

Повышение доходов и качества жизни граждан России является приоритетом для властей, подчеркнул президент.