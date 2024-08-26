Москва, 26 августа, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Экономика России, как и в 2023 году, продолжает расти хорошими темпами, заявил 26 августа президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«По оценке за первое полугодие валовый внутренний продукт прибавил 4,6%», — сказал глава государства.

Российский лидер также отметил, что безработица в стране остаётся на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%.

Путин подчеркнул, что российские власти опираются на ситуацию в экономике при реализации планов по развитию страны, так как именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы роста экономики России в течение первых пяти месяцев этого года существенно превысили показатели, которые предсказывали в прогнозах. Мишустин отметил очень высокую потребительскую активность в стране, которая прежде всего возможна благодаря росту частных доходов.

Путин 14 июня подчеркнул, что успехи экономики страны не означают, что теперь можно «почивать на лаврах». Он призвал сохранить достигнутые результаты. Глава государства отметил, что современный мир стремительно меняется, в этих условиях требуется наращивать темпы роста.