Киев, 26 августа, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Не менее десятка взрывов было зафиксировано в Киеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа в Киеве в районе аэропорта Жуляны произошло два мощных взрыва. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Киева, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Кроме того, в Полтаве был поражён пункт распределения подразделений Вооружённых сил Украины для ротаций. Удары были также нанесены по военным ВСУ в Волынской области и центру комплектации в Виннице.