Москва, 26 августа, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Министерство обороны России совместно с другими ведомствами в 2025 году проведёт оценку правоприменения законодательства по жилищному обеспечению военных, сообщила пресс-служба правительства РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Минобороны совместно с другими министерствами проведёт оценку правоприменения законодательства, регулирующего реализацию прав военнослужащих на жилищное обеспечение», — говорится в заявлении.

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил план мониторинга правоприменения на 2025 год. Данная работа заключается в сборе, оценке и анализе информации о том, как действующие нормы работают на практике. По результатам проведённого мониторинга будут приняты решения о совершенствовании правового регулирования в тех или иных отраслях.

Также в 2025 году Минпросвещения, Минстрой, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минцифры и Федеральная антимонопольная служба совместно с региональными властями оценят правоприменение в сфере защиты имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Кроме того, Минтруд, Минобрнауки, Минпросвещения и Минэкономразвития совместно с региональными властями дадут оценку применения законодательства в сфере социальной поддержки семей с детьми.