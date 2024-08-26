Киев, 26 августа, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик в интервью YouTube-каналу Video NV заявил, что уже не хочет становиться президентом Украины.

Валерий Шарифулин/ТАСС Украинский боксёр Александр Усик

«Стать президентом Украины? Нет, мне это не нравится. Меня вообще не интересует политическая карьера. Потому что я не верю в политику», — сказал он.

Летом 2023 года боксёр заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Тогда Усик рассказал, что вернётся в первый тяжёлый вес, станет абсолютным чемпионом и после этого будет баллотироваться в президенты Украины.

Как передавало ИА Регнум, выборы на Украине должны были пройти в конце марта 2024 года. Срок полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского истёк 20 мая, однако дату выборов так и не назначили, объяснив это военным положением на территории страны.

Президент России Владимир Путин отметил, что легитимность Зеленского невозможно восстановить из-за истечения срока его полномочий. Помимо этого, он назвал отмену выборов на Украине спектаклем. Глава России добавил, что нахождение Зеленского на посту главы киевского режима является узурпацией власти.