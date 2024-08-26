Киев, 26 августа, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Атакой на Курскую область главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пытается реабилитироваться после провала под Харьковом, пишет британская газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

«Некоторые предполагают, что атака на Курскую область отчасти является попыткой полковника Сырского искупить вину», — говорится в материале от 24 августа.

Издание отмечает, что в Киеве призывали отправить Сырского в отставку после майского наступления российских войск в Харьковской области. На отставке главкома настаивал, в частности, глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Также газета пишет, что исход украинской операции определит будущее главкома, которое может быть решено "в ближайшие несколько недель". Ранее телеканал CNN сообщал о расколе в команде Сырского из-за сомнений подчинённых в компетентности военачальника.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска атаковали позиции российских военных в приграничных районах Курской области 6 августа. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона.

По данным Минобороны на 25 августа, за время боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли более 5,8 тыс. бойцов, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортёров, 383 боевые бронированные машины, 37 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS американского производства, а также девять станций радиоэлектронной борьбы и пять единиц инженерной техники.